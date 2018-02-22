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راموس يحتفل بلعب 550 مباراة مع ريال مدريد
22 شباط 2018 - 13:18
رياضة
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السومرية نيوز/ بغداد
أبدى مدافع وقائد ريال مدريد، سرجيو راموس، سعادته بخوض المباراة رقم 550 في مسيرته مع الفريق "الملكي"، لكنه أكد أن سعادته الأكبر بالفوز الذي تحقق الأربعاء على ليغانيس 3-1 على ملعب "بوتاركي" في المباراة المؤجلة من الجولة 16 لليغا.
وخاض راموس، الذي سجل هدف تأمين النقاط الـ3 في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء، 382 مباراة بقميص الميرينغي في الليغا، و109 في دوري الأبطال، و40 في كأس الملك و12 في كأس السوبر الإسباني، و4 في مونديال الأندية، و3 في كأس السوبر الأوروبي.
وعقب نهاية المباراة، أهدى رئيس النادي، فلورينتينو بيريز، قميصاً برقم 550 لقائد الفريق، الذي أصبح يحتل المرتبة 10 في قائمة الأكثر خوضاً للمباريات في تاريخ النادي.
وأشار راموس في تصريحات تليفزيونية بعد اللقاء: "سعيد للغاية بخوض مباراتي رقم 550 والمساهمة بهدف في هذا الانتصار. لا يمكنني طلب المزيد على المستوى الشخصي".
وأكد راموس (31 عاماً) أن الأهم هو "تقريب المسافات قليلاً ورفع معنويات الفريق بعد سلسلة الانتصارات هذه. يجب علينا الاستمرار بهذا الأداء".
وأضاف: "الفريق استطاع تخطي لحظة صعبة وإيجاد التوازن. الأهداف تتحقق رويداً رويداً وسنواصل القتال ووضع الضغوط على المنافسين".
وأتم راموس تصريحاته بالتأكيد على ضرورة "العمل بشكل أكبر على استقبال أقل عدد من الأهداف والحفاظ على نظافة الشباك".
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