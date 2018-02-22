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العراق يحتل المرتبة السادسة "عربياً" في اكثر دول العالم فساداً

22 شباط 2018 - 13:33

أخبار دولية

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العراق يحتل المرتبة...
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السومرية نيوز/ بغداد
احتل العراق المرتبة السادسة "عربياً" في اكثر الدول العالم فساداً، في حين احتلت نيوزلندا المرتبة الاولى عالميا باكثر الدول شفافية.

وقالت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها تابعته السومرية نيوز، إن "نيوزلندا والدنمارك حصلتا على المرتبة الاولى والثانية على التوالي باقل دول العالم فسادا واكثر شفافية بـ 89 و88 نقطة على التوالي، في حين حصلت الصومال وجنوب السودان وكوريا الشمالية وسوريا المراتب الاعلى بالفساد"، مبينة ان "العراق حصل على المرتبة السادسة عربيا والـ 12 عالميا بـ 169 نقطة في اكثر دول العالم فسادا".
واضافت المنظمة ان "افضل مناطق العالم من حيث الشفافية وقلة الفساد كانت في منطقة اوربا الغربية بمتوسط 66 نقطة، أما أسوأ المناطق أداء فهي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بمتوسط نقطة 32، في حين حصلت أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى على 34 درجة" .

وتصدر المنظمة تقريرا سنويا حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا، ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

المصدر :

السومرية نيوز

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