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اليوم.. وطني السلة يخوض اختباراَ صعباً أمام قطر في تصفيات المونديال

22 شباط 2018 - 13:46

رياضة

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اليوم.. وطني السلة...
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السومرية نيوز/ بغداد
يواجه المنتخب الوطني لكرة السلة، اليوم الخميس، نظيره القطري على قاعة آزادي في العاصمة الايرانية طهران، في افتتاح النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم المقرر اقامتها في الصين 2019.

ويأمل المنتخب الوطني بخطف الفوز ليعزز اماله في التأهل بعدما خاض معسكراً تدريبياً في اسطنبول استمر لاسبوعين خاض خلاله 6 مباريات تجريبية.

تجدر الاشارة الى أن المنتخب الوطني يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة بعد فوزه على إيران بنتيجة 74-66، وخسارته من كازاخستان 76 -82.

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