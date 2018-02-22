بالوثائق.. كربلاء تمنع استخدام دوائر المحافظة ومدارسها لاغراض سياسية او دعاية انتخابية



وجه محافظ كربلاء عقيل الطريحي ورئيس مجلسها نصيف جاسم الخطابي، الخميس، بمنع استخدام الدوائر الحكومية والمدارس في المحافظة لأية أغراض سياسية أو انتخابية.



وتوعد الطريحي المخالفين لهذه الاجراءات بالمساءلة القانونية.









السومرية نيوز/ بغدادوجه محافظ كربلاء عقيل الطريحي ورئيس مجلسها نصيف جاسم الخطابي، الخميس، بمنع استخدام الدوائر الحكومية والمدارس في المحافظة لأية أغراض سياسية أو انتخابية.وتوعد الطريحي المخالفين لهذه الاجراءات بالمساءلة القانونية.