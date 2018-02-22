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النائب العبادي يطالب عبد اللطيف بتقديم الوثائق التي تحدث عنها بشأن التنازلات النفطية للكويت

22 شباط 2018 - 15:47

سياسة

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النائب العبادي...
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السومرية نيوز/ بغداد
طالب عضو اللجنة المكلفة بمتابعة قناة خور عبد الله النائب زاهر العبادي، الخميس، بتقديم الوثائق والأدلة التي تثبت تنازلات العراق عن آباره النفطية لدولة الكويت بحسب ما تحدث بها المرشح للانتخابات النيابية القادمة القاضي وائل عبد اللطيف، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تتكفل بمتابعة هذا الموضوع بـ"أمانة".

وقال العبادي في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "اللجنة بصدد تقديم تقرير مفصل عن قناة خور عبد الله ضمن جدول اعمال مجلس النواب للتصويت عليه ونعتقد أن تقديم الوثائق الورقية الرسمية التي تثبت ما تم الإشارة اليه في وسائل الاعلام هو دليل على صحة الادعاء وبخلاف ذلك تعد هذه التصريحات فارغة من مضمونها المهني وان لا تكون مادة للترويج وخصوصاً ما يثير القلق من خلال الطرح الخطير عن تنازلات تقدر بثلاث آبار نفطية من محافظة البصرة الى دولة الكويت".
وأضاف العبادي، أنه "في حال وجود هذا الملف الموثق سوف يتم إضافته ضمن تقرير اللجنة ونحن نسعى الى إثبات الحقائق بعيداً عن الاعلام او الحديث غير المسنود الى أدلة وبراهين".

يذكر ان عضو البرلمان السابق وائل عبد اللطيف صرح بأكثر من لقاء تلفزيوني وتناولت تصريحاته مواقع التواصل الاجتماعي بتنازلات آبار نفطية لصالح دولة الكويت.

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