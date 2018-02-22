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نفط الوسط يستعيد عافيته بفوزه على نفط ميسان بالدوري الممتاز

22 شباط 2018 - 16:35

رياضة

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نفط الوسط يستعيد...
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السومرية نيوز/ بغداد
استعاد نادي نفط الوسط، نغمة الانتصار من جديد بتغلبه على ضيفه نفط ميسان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب النجف ضمن الأسبوع السادس عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب علاء عباس في الدقيقة الـ51 من عمر المباراة، ليهدي فريقه انتصاراً ثميناً غاب عن الفريق لمدة ثمان جولات.

وفي بقية المباريات، واصل فريق الصناعات الكهربائية عروضه المميزة وتغلب على نادي الحسين بأربعة اهداف دون رد، فيما خيم التعادل السلبي على مواجهة زاخو والكهرباء.

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