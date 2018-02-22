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العبادي: القوات التي جاءت للبصرة لخدمة الاهالي وهناك حملة لتشويه صورة المحافظة

22 شباط 2018 - 16:49

سياسة

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العبادي: القوات...
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السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، أن القوات التي جاءت الى البصرة لخدمة الاهالي، معتبراً هناك حملة لتشويه الصورة الامنية في المحافظة.

ونقل التلفزيون الرسمي عن العبادي قوله، إن "القوات التي جاءت الى البصرة لخدمة الاهالي، وهناك حملة لتشويه الصورة الامنية في المحافظة"، مبينا أن "الجهد الاستخباري عامل مهم للعملية الامنية ويجب تطبيق القانون على الجميع".

وأضاف، أن "الحصة الاكبر في الاستثمار للبصرة نزولا عند رغبة كبريات الشركات العالمية"، مؤكدا أن "باستطاعتنا النهوض في القطاع الاقتصادي خلال سنوات قليلة وفي ظل الاسقرار الأمني".
وكان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، في وقت سابق من، اليوم الخميس، عن وصول الاخير الى محافظة البصرة.

المصدر :

السومرية نيوز

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