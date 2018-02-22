.
Live TV Search
|
|
Alsumaria

رئيسية

برامج

اخبار

أبراج

فيديو

بالفيديو: بهدف تسهيل انتقال المواطنين... إعادة العمل بالطرق الرئيسة المؤدية الى اربيل

22 شباط 2018 - 17:02

الشارع العراقي

Alsumaria News Details Back
CloseMe

ايقاف العمل بالطرق الرئيسة المؤدية الى اربيل أمرٌ يعرقل وصول المواطنين الى المحافظة لا سيما القادمين من محافظات الوسط والجنوب والعكس صحيح. فعلى الرغم من كونها مسألة خدمية إلا أنها تحتاج الى قرار سياسي، وفق ما أكد مسؤولون.

في هذا الاطار، قال علي رشيد، رئيس مجلس محافظة اربيل: "هذه المسالة خدمية بحته لكن تحتاج الى قرار سياسي الى قرار عسكري مابين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لذا مقترحنا هو طلب من الجانبين ان يأخذوا الموضوع لكي الاهالي من الجانبين يتمكنوا من الذهاب والاياب وحاليا الناس من الجنوب والوسط يأتون الى اربيل".
وأضاف صباح بويا شولاقا، عضو مجلس محافظة اربيل: "حقيقة المواطنين يعانون عناء شديد يعني لو فرضنا ان انا عندي واحد من كركوك يريد يجي لاربيل لازم يروح على طق طق ومن طق طق لكوسينجق من هناك لهنا بالاضافة الى خطورة الطريق فما نعرف المسألة يبدو كأنها ليست سياسية بقدر من هيه عسكرية حتى طريق مخمور". (كلام محكي)

آخرون وجدوا أن اعادة الطرق المغلقة الى العمل يشكل خدمة انسانية لتسهيل تنقل المواطنين لقضاء اعمالهم وكسب الوقت بدلا من ضياعه في الطرق البديلة.

مجلس محافظة اربيل يطالب حكومتي بغداد واربيل بالاسراع بفتح الطرق الرئيسية المؤدية الى اقليم كوردستان من خلال كركوك ومخمور لكي يتسنى للمواطنين الذهاب والاياب اليها بطرق سلسة بدلا من الطرق الوعرة.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.

المصدر :

السومرية نيوز

0 0 0 0 0
التعليق عن طريق :
1 - وليش بالسيارات
وليش السفر بالسيارات بالبايسكلات احسن صحيا
23 - 02 - 2018

آخر الأخبار

السفير السعودي يعلن قرب افتتاح منفذ جديدة عرعر بدعم من بلاده

18:18

25 شباط 2018

السفير السعودي يعلن قرب افتتاح منفذ جديدة عرعر بدعم من بلاده

مجلس القضاء: الاعدام لـ 16 امرأة تركية وفرن الدعم اللوجستي لداعش

17:04

25 شباط 2018

مجلس القضاء: الاعدام لـ 16 امرأة تركية وفرن الدعم اللوجستي لداعش

تقارير خاصة

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

23 شباط 2018

2958 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

23 شباط 2018

6021 مشاهدة

آخر الفيديوهات

مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤

مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤

مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤
قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧

قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧

قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧

آخر الإنفوغراف

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. إصلاحات الحكومة وتزايد نسبة الفقر في العراق

بالانفوغراف.. إصلاحات الحكومة وتزايد نسبة الفقر في العراق

أخبار المحافظات

حمل تطبيق
السومرية الآن
Google Play

جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018

Website by Softimpact