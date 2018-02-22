بالفيديو: بهدف تسهيل انتقال المواطنين... إعادة العمل بالطرق الرئيسة المؤدية الى اربيل





في هذا الاطار، قال علي رشيد، رئيس مجلس محافظة اربيل: "هذه المسالة خدمية بحته لكن تحتاج الى قرار سياسي الى قرار عسكري مابين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لذا مقترحنا هو طلب من الجانبين ان يأخذوا الموضوع لكي الاهالي من الجانبين يتمكنوا من الذهاب والاياب وحاليا الناس من الجنوب والوسط يأتون الى اربيل". ايقاف العمل بالطرق الرئيسة المؤدية الى اربيل أمرٌ يعرقل وصول المواطنين الى المحافظة لا سيما القادمين من محافظات الوسط والجنوب والعكس صحيح. فعلى الرغم من كونها مسألة خدمية إلا أنها تحتاج الى قرار سياسي، وفق ما أكد مسؤولون.في هذا الاطار، قال علي رشيد، رئيس مجلس محافظة اربيل: "هذه المسالة خدمية بحته لكن تحتاج الى قرار سياسي الى قرار عسكري مابين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لذا مقترحنا هو طلب من الجانبين ان يأخذوا الموضوع لكي الاهالي من الجانبين يتمكنوا من الذهاب والاياب وحاليا الناس من الجنوب والوسط يأتون الى اربيل". وأضاف صباح بويا شولاقا، عضو مجلس محافظة اربيل: "حقيقة المواطنين يعانون عناء شديد يعني لو فرضنا ان انا عندي واحد من كركوك يريد يجي لاربيل لازم يروح على طق طق ومن طق طق لكوسينجق من هناك لهنا بالاضافة الى خطورة الطريق فما نعرف المسألة يبدو كأنها ليست سياسية بقدر من هيه عسكرية حتى طريق مخمور". (كلام محكي)



آخرون وجدوا أن اعادة الطرق المغلقة الى العمل يشكل خدمة انسانية لتسهيل تنقل المواطنين لقضاء اعمالهم وكسب الوقت بدلا من ضياعه في الطرق البديلة.



مجلس محافظة اربيل يطالب حكومتي بغداد واربيل بالاسراع بفتح الطرق الرئيسية المؤدية الى اقليم كوردستان من خلال كركوك ومخمور لكي يتسنى للمواطنين الذهاب والاياب اليها بطرق سلسة بدلا من الطرق الوعرة.



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وأضاف صباح بويا شولاقا، عضو مجلس محافظة اربيل: "حقيقة المواطنين يعانون عناء شديد يعني لو فرضنا ان انا عندي واحد من كركوك يريد يجي لاربيل لازم يروح على طق طق ومن طق طق لكوسينجق من هناك لهنا بالاضافة الى خطورة الطريق فما نعرف المسألة يبدو كأنها ليست سياسية بقدر من هيه عسكرية حتى طريق مخمور". (كلام محكي)آخرون وجدوا أن اعادة الطرق المغلقة الى العمل يشكل خدمة انسانية لتسهيل تنقل المواطنين لقضاء اعمالهم وكسب الوقت بدلا من ضياعه في الطرق البديلة.مجلس محافظة اربيل يطالب حكومتي بغداد واربيل بالاسراع بفتح الطرق الرئيسية المؤدية الى اقليم كوردستان من خلال كركوك ومخمور لكي يتسنى للمواطنين الذهاب والاياب اليها بطرق سلسة بدلا من الطرق الوعرة.يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.