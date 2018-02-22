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مجلس السليمانية يعلن توزيع منحة مالية لمعلمي ومدرسي المحافظة الاسبوع المقبل
22 شباط 2018 - 18:49
الشارع العراقي
--
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السومرية نيوز/ بغداد
أعلن رئيس مجلس محافظة السليمانية ازاد حمة أمين، الخميس، عن توزيع منحة مالية لمعلمي ومدرسي المحافظة الاسبوع المقبل، داعيا الكوادر التعليمية الى إنهاء مقاطعة الدوام.
وقال أمين في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية وحضرته، السومرية نيوز، إن "مجلس المحافظة يواصل بذل الجهود من أجل صرف راتب للمعلمين في أقرب فرصة"، مشيرا الى أنه "سيتم توزيع منحة مالية للمعليمن والمدرسين خلال الاسبوع المقبل".
ودعا أمين، معلمي ومدرسي محافظة السليمانية إلى "إنهاء مقاطعتهم للدوام في مدارسهم وعدم إهدار الوقت أكثر"، محذرا بالقول "التعليم على حافة الخطر".
وتشهد محافظة السليمانية بين الحين والاخر إحتجاجات ومظاهرات للمعلمين، فضلا عن مقاطعتهم للدوام في المدارس للمطالبة بتحسين أوضاعهم وصرف رواتبهم كاملة.
وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت مطلع العام 2015 قطع جزء من رواتب الموظفين لعدم تمكنها من دفع متأخرات رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها.
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