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وطني السلة يخسر امام قطر في تصفيات المونديال

22 شباط 2018 - 19:53

رياضة

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وطني السلة يخسر...
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السومرية نيوز/ بغداد
تلقى المنتخب الوطني لكرة السلة، خسارته الثانية في تصفيات كأس العالم بالصين 2019، بخسارته امام قطر بنتيجة 77-66 في المواجهة التي أقيمت على قاعة آزادي في طهران ضمن افتتاح النافذة الثانية من التصفيات، اليوم الخميس.

وبسط المنتخب القطري سيطرته على معظم مجريات اللقاء، حيث تغلب في الارباع الثلاث الأولى بواقع 20-17 و19-15 و21-14، قبل ان يحسم المنتخب الوطني الربع الرابع لمصلحته بنتيجة 20-17، لتنتهي المواجهة لصالح قطر بنتيجة 77-66.

وشهدت المواجهة تألق لاعب المنتخب الوطني ديماريو الذي سجل 15 نقطة بمفرده، فيما سجل القطري عبد الرحمن سعد 19 نقطة.
وتعد هذه المباراة هي الثالثة للمنتخب الوطني، بعد تغلبه على إيران بنتيجة 74-66، وخسارته من كازاخستان 76 -82.

المصدر :

السومرية نيوز

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