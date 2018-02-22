العبادي من البصرة: كما توحدنا في محاربة الإرهاب يجب أن نتوحد لتحقيق الاعمار



اعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، أن تحقيق الاعمار والتنمية الاقتصادية يتطلب من العراقيين أن يتوحدوا لتحقيق الاعمار كما توحدوا في محاربة الإرهاب.



وقال العبادي في كلمة له خلال لقائه بعدد من شيوخ العشائر في محافظة البصرة إن "اليوم أثبتنا للعالم بأن العراق قوي وعزيز وموحد، والدول والشركات ورجال الأعمال يقبلون على العراق يريدون العمل والاستثمار"، مبيناً أن "مهمة الاعمار تتطلب الأمن، وكما وحدنا صفوفنا في مكافحة الإرهاب، وتوحدنا سنة وشيعة ومسلمين ومسيحيين وأزيديين وصابئة، علينا أن نوحد جهودنا من أجل الاعمار، كما نحتاج الى اندفاع وصبر وتوحد". السومرية نيوز/ البصرةاعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، أن تحقيق الاعمار والتنمية الاقتصادية يتطلب من العراقيين أن يتوحدوا لتحقيق الاعمار كما توحدوا في محاربة الإرهاب.وقال العبادي في كلمة له خلال لقائه بعدد من شيوخ العشائر في محافظة البصرة إن "اليوم أثبتنا للعالم بأن العراق قوي وعزيز وموحد، والدول والشركات ورجال الأعمال يقبلون على العراق يريدون العمل والاستثمار"، مبيناً أن "مهمة الاعمار تتطلب الأمن، وكما وحدنا صفوفنا في مكافحة الإرهاب، وتوحدنا سنة وشيعة ومسلمين ومسيحيين وأزيديين وصابئة، علينا أن نوحد جهودنا من أجل الاعمار، كما نحتاج الى اندفاع وصبر وتوحد". ولفت العبادي الى أن "من دون الأمن لن تكون تنمية اقتصادية، والبعض يريد أن يستمر التهريب والفساد، وأبواب الفساد كثيرة، والعبوات الصوتية في البصرة غايتها تهديد الأمن حتى الناس تخاف وتخضع لفسادهم"، مضيفاً أن "البصرة ظلمت لفترة طويلة، وسوف يعاد لها الحق، ليس فقط من خلال تخصيص الأموال، وانما يجب أن تذهب الأموال الى خدمة المواطن".



وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وصل ظهر اليوم الى البصرة عبر مطارها الدولي، وكان في استقباله المحافظ أسعد العيداني، ثم عقد اجتماعاً في مجلس المحافظة مع مسؤولين سياسيين محليين، فضلاً عن اجتماع آخر في قيادة العمليات مع القيادات الأمنية في المحافظة، قبل أن ينتقل الى المركز الثقافي النفطي للقاء عدد من شيوخ العشائر.







ولفت العبادي الى أن "من دون الأمن لن تكون تنمية اقتصادية، والبعض يريد أن يستمر التهريب والفساد، وأبواب الفساد كثيرة، والعبوات الصوتية في البصرة غايتها تهديد الأمن حتى الناس تخاف وتخضع لفسادهم"، مضيفاً أن "البصرة ظلمت لفترة طويلة، وسوف يعاد لها الحق، ليس فقط من خلال تخصيص الأموال، وانما يجب أن تذهب الأموال الى خدمة المواطن".وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وصل ظهر اليوم الى البصرة عبر مطارها الدولي، وكان في استقباله المحافظ أسعد العيداني، ثم عقد اجتماعاً في مجلس المحافظة مع مسؤولين سياسيين محليين، فضلاً عن اجتماع آخر في قيادة العمليات مع القيادات الأمنية في المحافظة، قبل أن ينتقل الى المركز الثقافي النفطي للقاء عدد من شيوخ العشائر.