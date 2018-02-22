.
Live TV Search
|
|
Alsumaria

رئيسية

برامج

اخبار

أبراج

فيديو

إدارة نادي الحسين توافق على استقالة المدرب هادي مطنش

22 شباط 2018 - 20:17

رياضة

Alsumaria News Details Back
إدارة نادي الحسين...
CloseMe

السومرية نيوز/ بغداد
وافقت الهيئة الإدارية لنادي الحسين الرياضي، على الاستقالة التي قدمها مدرب فريقها الكروي هادي مطنش عقب الخسارة من فريق الصناعات بأربعة أهداف من دون رد في الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز، اليوم الخميس.

وقال مدير فريق الحسين فاضل زغير، في بيان، إن "المدرب هادي مطنش قدم استقالته رسمياً من قيادة الفريق وذلك عقب الخسارة من فريق الصناعات الكهربائية بأربعة أهداف نظيفة"، مبيناً أن "الإدارة شكرت المدرب ووافقت على استقالته".

واوضح أن "الإدارة قررت الإبقاء على الكادر المساعد لقيادة الفريق لحين انتهاء المرحلة الأولى من ذهاب الدوري وتسمية مدرب جديد لقيادة الفريق في منافسات الدوري المحلي الممتاز".
وقدم مدير فريق الحسين، شكره لـ"المدرب المستقيل هادي مطنش على جهوده المبذولة التي قدمها مع الفريق خلال تسلمه المهمة ونتمنى له التوفيق في مشواره القادم".

المصدر :

0 0 0 0 0
التعليق عن طريق :

آخر الأخبار

السفير السعودي يعلن قرب افتتاح منفذ جديدة عرعر بدعم من بلاده

18:18

25 شباط 2018

السفير السعودي يعلن قرب افتتاح منفذ جديدة عرعر بدعم من بلاده

مجلس القضاء: الاعدام لـ 16 امرأة تركية وفرن الدعم اللوجستي لداعش

17:04

25 شباط 2018

مجلس القضاء: الاعدام لـ 16 امرأة تركية وفرن الدعم اللوجستي لداعش

تقارير خاصة

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

23 شباط 2018

2958 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

23 شباط 2018

6020 مشاهدة

آخر الفيديوهات

مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤

مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤

مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤
قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧

قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧

قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧

آخر الإنفوغراف

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. إصلاحات الحكومة وتزايد نسبة الفقر في العراق

بالانفوغراف.. إصلاحات الحكومة وتزايد نسبة الفقر في العراق

أخبار المحافظات

حمل تطبيق
السومرية الآن
Google Play

جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018

Website by Softimpact