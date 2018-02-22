إدارة نادي الحسين توافق على استقالة المدرب هادي مطنش



وافقت الهيئة الإدارية لنادي الحسين الرياضي، على الاستقالة التي قدمها مدرب فريقها الكروي هادي مطنش عقب الخسارة من فريق الصناعات بأربعة أهداف من دون رد في الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز، اليوم الخميس.



وقال مدير فريق الحسين فاضل زغير، في بيان، إن "المدرب هادي مطنش قدم استقالته رسمياً من قيادة الفريق وذلك عقب الخسارة من فريق الصناعات الكهربائية بأربعة أهداف نظيفة"، مبيناً أن "الإدارة شكرت المدرب ووافقت على استقالته".



واوضح أن "الإدارة قررت الإبقاء على الكادر المساعد لقيادة الفريق لحين انتهاء المرحلة الأولى من ذهاب الدوري وتسمية مدرب جديد لقيادة الفريق في منافسات الدوري المحلي الممتاز". السومرية نيوز/ بغدادوافقت الهيئة الإدارية لنادي الحسين الرياضي، على الاستقالة التي قدمها مدرب فريقها الكروي هادي مطنش عقب الخسارة من فريق الصناعات بأربعة أهداف من دون رد في الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز، اليوم الخميس.وقال مدير فريق الحسين فاضل زغير، في بيان، إن "المدرب هادي مطنش قدم استقالته رسمياً من قيادة الفريق وذلك عقب الخسارة من فريق الصناعات الكهربائية بأربعة أهداف نظيفة"، مبيناً أن "الإدارة شكرت المدرب ووافقت على استقالته".واوضح أن "الإدارة قررت الإبقاء على الكادر المساعد لقيادة الفريق لحين انتهاء المرحلة الأولى من ذهاب الدوري وتسمية مدرب جديد لقيادة الفريق في منافسات الدوري المحلي الممتاز". وقدم مدير فريق الحسين، شكره لـ"المدرب المستقيل هادي مطنش على جهوده المبذولة التي قدمها مع الفريق خلال تسلمه المهمة ونتمنى له التوفيق في مشواره القادم".



وقدم مدير فريق الحسين، شكره لـ"المدرب المستقيل هادي مطنش على جهوده المبذولة التي قدمها مع الفريق خلال تسلمه المهمة ونتمنى له التوفيق في مشواره القادم".