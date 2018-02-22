محافظ بابل يوجه باعفاء مدير بلدية الحمزة الغربي من مهام عمله



وجه محافظ بابل صادق مدلول، الخميس، بإعفاء مدير بلدية الحمزة الغربي من مهام عمله بسبب "تردي" الواقع الخدمي ومطالب الاهالي.



وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "محافظ بابل صادق السلطاني يوعز بإعفاء مدير بلدية الحمزة الغربي علي صارم عبد من مهام عمله ويكلف عامر صليبي بديلا عنه".



واشار السلطاني، بحسب البيان، الى أن الاستبدال جاء "بعد مطالبات اهالي الناحية وبسبب تردي الواقع الخدمي، ولضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لتحسين الواقع الخدمي في الناحية".



السومرية نيوز/ بغدادوجه محافظ بابل صادق مدلول، الخميس، بإعفاء مدير بلدية الحمزة الغربي من مهام عمله بسبب "تردي" الواقع الخدمي ومطالب الاهالي.وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "محافظ بابل صادق السلطاني يوعز بإعفاء مدير بلدية الحمزة الغربي علي صارم عبد من مهام عمله ويكلف عامر صليبي بديلا عنه".واشار السلطاني، بحسب البيان، الى أن الاستبدال جاء "بعد مطالبات اهالي الناحية وبسبب تردي الواقع الخدمي، ولضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لتحسين الواقع الخدمي في الناحية".