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اعادة افتتاح طريق كركوك وتكريت بعد ايام من اغلاقه بسبب السيول

22 شباط 2018 - 21:11

الشارع العراقي

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اعادة افتتاح طريق...
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السومرية نيوز/ كركوك
أعادت القوات الأمنية، الخميس، افتتاح الطريق الرابط بين كركوك وتكريت بعد ان تم اغلاقه قبل ايام بسبب السيول.

وقال مراسل السومرية نيوز في كركوك، إن ملاكات الجهد الهندسي في الشرطة الاتحادية اعادت فتح الطريق الرئيس الرابط بين كركوك وتكريت اليوم بعد غلقه لايام بسبب انهيار قنطرة بفعل السيول.

وكان مصدر محلي في محافظة كركوك افاد، الاثنين الماضي، بأن الطريق بين كركوك وتكريت انقطع بشكل كامل بعد انهيار قنطرة صغيرة وضعت على الطريق الرئيسي.

المصدر :

السومرية نيوز

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