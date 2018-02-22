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تعقد موقف كروس قبل موقعة باريس

22 شباط 2018 - 21:41

رياضة

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تعقد موقف كروس قبل...
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السومرية نيوز/ بغداد
باتت فرص توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، معقدة للغاية، بشأن إمكانية اللحاق بالمواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بملعب حديقة الأمراء، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن توني كروس موقفه معقد بشأن المشاركة في لقاء باريس سان جيرمان بسبب الإصابة في أربطة الركبة التي تعرض لها في مباراة الذهاب، التي أقيمت بملعب سانتياجو برنابيو 14 شباط الحالي، وانتهت بفوز الميرينغي 3-1.

وأضافت أن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، سوف يخلف كروس في وسط الفريق الملكي، بعدما شارك في آخر مباراتين بالدوري أمام ريال بيتيس وليجانيس.
وأشارت الصحيفة في نهاية تقريرها إلى أن الثنائي مودريتش ومارسيلو قد يلحقان بمباراة سان جيرمان، حيث يخطط زين الدين زيدان مدرب الملكي بإراحة الثنائي في عدد من المباريات، ليكونا جاهزين لموقعة حديقة الأمراء.

في المقابل، فإن المدافع الشاب خيسوس فاييخو، ما زال يتعافى من الإصابة التي لحقت به في الفترة الماضية.

المصدر :

موقع كووورة

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