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العبادي يوافق على مقررات منح حقوق وامتيازات الشهداء والجرحى والمفقودين
22 شباط 2018 - 23:41
سياسة
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السومرية نيوز/ بغداد
وافق رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، على مقررات منح حقوق وامتيازات الشهداء والجرحى والمفقودين، كما وافق على تشكيل لجنة لمتابعة انجاز المعاملات التقاعدية للشهداء والجرحى.
وقال مكتب العبادي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي واستنادا لصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة وافق على اعتبار حالات الوفاة خلال الخدمة ومن جرائها في ساحة العمليات العسكرية والعمل او بسببه استشهادا"، مبينا انه "حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء على محضر قرارات وتوصيات لجنتي الشهداء والجرحى التي تضمنت قرارات عديدة وتوصيات تفصيلية لتنفيذها".
وتابع ان "العبادي وافق على تفعيل العمل بمنح المتطوع رتبة ضابط او رتبة أعلى من رتبته على حالات الاستشهاد والجريح بنسبة ١٠٠٪ باعتبارها حالات بطولية مشرقة لقوات الجيش والامن الداخلي وتوفيق العمل بتلك المواد لمقاتلي هيئة الحشد الشعبي"، مشيرا الى انه "تمت الموافقة على ترويج معاملات منتسبي هيئة الحشد الشعبي المسجلة وفياتهم وارسالها الى هيئة التقاعد الوطنية للنظر بمنحهم الرواتب التقاعدية وفق القانون".
واكد انه "تمت الموافقة على تشكيل اللجنة الثلاثية وفق قانون هيئة الحشد الشعبي وقانون تعويض المتضررين لمتابعة انجاز المعاملات التقاعدية للشهداء والجرحى وحصر جهة متابعة منح امتيازات ذوي الشهداء ( قطعة الارض ومقاعد الحج والدراسة والاوسمة ) بمؤسسة الشهداء"، لافتا الى انه "تمت الموافقة على ان تباشر وزارتا الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي بترويج معاملات المفقودين والمخطوفين بغية منحهم الرواتب التقاعدية".
وبين المكتب انه "حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء على ان تباشر دائرة التقاعد العسكري في وزارة الدفاع الخاصة بشهداء الحشد الشعبي غير المسجلين بترويج معاملاتهم التقاعدية"، لافتا الى انه "تمت الموافقة ايضا على تفعيل العمل بقانون تقاعد قوى الامن الداخلي والفقرة الخاصة بتأسيس جمعية تعنى برعاية ذوي الشهداء والجرحى والمعاقين ومنحهم الهويات وتوثيق احصائياتهم وتوفير احتياجاتهم".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه، في 21 كانون الاول 2017، باعادة راتب لذوي شهيد تم قطعه مؤخرا، فيما اشار مكتب رئيس الوزراء الاعلامي ان هناك اوامر مشددة بتسهيل كافة الاجراءات المتعلقة بعوائل الشهداء والجرحى.
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