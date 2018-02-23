التحالف الدولي يقر بسقوط 10 قتلى مدنيين في العراق وسوريا



أقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، الجمعة، بمقتل 10 مدنيين إضافيين خلال غارات جوية فى كانون الثاني الماضي، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 841 مدنيا على الأقل خلال أكثر من ثلاث سنوات.



وأوضح التحالف في بيان أنه أنهى في كانون الثاني الماضي مراجعة 116 بلاغا بمقتل مدنيين إضافيين واعتبر 102 منها تفتقد إلى المصداقية.



واشار الى أن اربعة بلاغات حول عمليات قصف بين 16 تشرين الاول 2016 و2 تشرين الثاني 2017 كانت ذات مصداقية وبالتالي تم إعلان مقتل عشرة مدنيين إضافيين. السومرية نيوز/ بغدادأقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، الجمعة، بمقتل 10 مدنيين إضافيين خلال غارات جوية فى كانون الثاني الماضي، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 841 مدنيا على الأقل خلال أكثر من ثلاث سنوات.وأوضح التحالف في بيان أنه أنهى في كانون الثاني الماضي مراجعة 116 بلاغا بمقتل مدنيين إضافيين واعتبر 102 منها تفتقد إلى المصداقية.واشار الى أن اربعة بلاغات حول عمليات قصف بين 16 تشرين الاول 2016 و2 تشرين الثاني 2017 كانت ذات مصداقية وبالتالي تم إعلان مقتل عشرة مدنيين إضافيين. وأوضح البيان "بناء على المعلومات المتوفرة، يعتبر (التحالف) من المرجح مقتل 841 مدنيا بشكل غير متعمد فى ضربات للتحالف" منذ بدء العملية العسكرية ضد تنظيم داعش في شهر آب عام 2014.

وأوضح البيان "بناء على المعلومات المتوفرة، يعتبر (التحالف) من المرجح مقتل 841 مدنيا بشكل غير متعمد فى ضربات للتحالف" منذ بدء العملية العسكرية ضد تنظيم داعش في شهر آب عام 2014.