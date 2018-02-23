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مؤرخ تركي: السلطان عبد الحميد الثاني هو من اخترع جوجل

23 شباط 2018 - 09:19

علم وعالم

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مؤرخ تركي: السلطان...
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السومرية نيوز/ بغداد
زعم مؤرخ تركي، أن السلطان العثماني عبد الحميد الثاني هو أول من اخترع واستخدم "جوجل".

وقال المؤرخ التركي البروفيسور أبو بكر صوفو أوغلو الكاتب والباحث في مركز الدراسات السياسية و الاقتصادية "سيتا"، في كلمته خلال مؤتمر "السلطان عبد الحميد الثاني في الذكرى المئوية لوفاته"، إن "السلطان عبد الحميد الثاني هو أول من اخترع واستخدم جوجل" مرجعًا هذا إلى "تمكنه من التقاط صور الأماكن التي لم يستطع الذهاب إليها واطلاعه عليها".

وأضاف صوفو أوغلو أنه "كان بإمكان تركيا أن تصبح أغنى دولة في العالم لو أن السلطان عبد الحميد الثاني ظل في الحكم لعشرة سنوات أخرى"، قائلاً: "كانت الحرب العالمية الأولى ستقع ولكننا ما كنا سنشارك فيها ، وكانت الدول الكبرى الأخرى ستنهار".
واعتبر أن "السلطان عبد الحميد الثاني كان يقول ذلك بنفسه، إنه كان ينتظر تلك اللحظة منذ سنوات، ما كان ينوي أن يخوض الحرب وكانت دولتنا تمتلك اليوم أغنى آبار نفط في العالم الموجودة في المنطقة ما بين تركيا واليمن".

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، فقد شاركت في الحفل حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني نيلهان عثمان أوغلو التي قالت إن "فهم جدها عبد الحميد يعني فهم واقع اليوم"، فيما تم في ختام الحفل تقديم هدايا لكل من صوفو أوغلو وعثمان أوغلو.

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