رئيسية
برامج
اخبار
أبراج
فيديو
الموصل حرة
سياسة
أمن
الشارع العراقي
أخبار اقليمية
أخبار دولية
اقتصاد واعمال
تحقيقات السومرية
رياضة
علم وعالم
صحة
فن وثقافة
اختبر معلوماتك
للنساء فقط
الانتخابات النيابية 2018
تكنولوجيا
الصور
نتائج الامتحانات
مؤرخ تركي: السلطان عبد الحميد الثاني هو من اخترع جوجل
23 شباط 2018 - 09:19
علم وعالم
--
1.8K
السومرية نيوز/ بغداد
زعم مؤرخ تركي، أن السلطان العثماني عبد الحميد الثاني هو أول من اخترع واستخدم "جوجل".
وقال المؤرخ التركي البروفيسور أبو بكر صوفو أوغلو الكاتب والباحث في مركز الدراسات السياسية و الاقتصادية "سيتا"، في كلمته خلال مؤتمر "السلطان عبد الحميد الثاني في الذكرى المئوية لوفاته"، إن "السلطان عبد الحميد الثاني هو أول من اخترع واستخدم جوجل" مرجعًا هذا إلى "تمكنه من التقاط صور الأماكن التي لم يستطع الذهاب إليها واطلاعه عليها".
وأضاف صوفو أوغلو أنه "كان بإمكان تركيا أن تصبح أغنى دولة في العالم لو أن السلطان عبد الحميد الثاني ظل في الحكم لعشرة سنوات أخرى"، قائلاً: "كانت الحرب العالمية الأولى ستقع ولكننا ما كنا سنشارك فيها ، وكانت الدول الكبرى الأخرى ستنهار".
واعتبر أن "السلطان عبد الحميد الثاني كان يقول ذلك بنفسه، إنه كان ينتظر تلك اللحظة منذ سنوات، ما كان ينوي أن يخوض الحرب وكانت دولتنا تمتلك اليوم أغنى آبار نفط في العالم الموجودة في المنطقة ما بين تركيا واليمن".
وبحسب صحيفة "زمان" التركية، فقد شاركت في الحفل حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني نيلهان عثمان أوغلو التي قالت إن "فهم جدها عبد الحميد يعني فهم واقع اليوم"، فيما تم في ختام الحفل تقديم هدايا لكل من صوفو أوغلو وعثمان أوغلو.
المصدر :
1
0
0
0
0
التعليق عن طريق :
تفاصيل التعليق...
المقال التالي
وفد الصقور يغادر الى عُمان تحضيراً لمواجهة السويق
آخر الأخبار
18:18
25 شباط 2018
السفير السعودي يعلن قرب افتتاح منفذ جديدة عرعر بدعم من بلاده
17:04
25 شباط 2018
مجلس القضاء: الاعدام لـ 16 امرأة تركية وفرن الدعم اللوجستي لداعش
19:52
25 شباط 2018
مصدر يكشف عن شخصية مورد شحنة الحبوب المخدرة المضبوطة بمطار بغداد
19:18
25 شباط 2018
وطني السلة يخسر أمام نظيره الايراني في تصفيات المونديال
18:45
25 شباط 2018
مانشستر يونايتد يهزم تشيلسي ويستعيد وصافة البريميرليغ
المزيد من الأخبار
تقارير خاصة
بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري
23 شباط 2018
2957 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي
23 شباط 2018
6020 مشاهدة
آخر الفيديوهات
مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤
قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧
آخر الإنفوغراف
بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة
بالانفوغراف.. إصلاحات الحكومة وتزايد نسبة الفقر في العراق
أخبار المحافظات
تواصل معنا
حمل تطبيق
السومرية
الآن
جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018
اخبار
الموصل حرة
سياسة
أمن
الشارع العراقي
أخبار اقليمية
أخبار دولية
اقتصاد واعمال
تحقيقات السومرية
رياضة
علم وعالم
صحة
فن وثقافة
اختبر معلوماتك
للنساء فقط
الانتخابات النيابية 2018
تكنولوجيا
الصور
نتائج الامتحانات
إنفوغراف
أمن
سياسة
مجتمع
رياضة
مال وأعمال
الشخصيات
بالفيديو
نشرة الأخبار
البرامج
سياسة
منوعات
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
مجتمع
فيديو
الأبراج
حالة الطقس
بث حيّ
الشبكة
النشرة البريدية
اتصل بنا
18°C
EN
زيارة الموقع الكامل
جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018