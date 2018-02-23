النوارس تخوض مرانها الاخير في بغداد استعداداً للجيش السوري



يختتم فريق الزوراء، اليوم الجمعة، تحضيراته استعداداً لمواجهة الجيش السوري في كأس الاتحاد الاسيوي، الاثنين المقبل.



ومن المؤمل ان يسافر الفريق الى قطر، صباح غداً السبت، لملاقاة الجيش السوري في الجولة الثانية لكأس الاتحاد الاسيوي والتي يستضيفها ملعب العربي القطري يوم الاثنين القادم.



يذكر ان فريق النوارس تعادل في مباراته الاولى امام العهد اللبناني بهدف لمثله.

السومرية نيوز/ بغداديختتم فريق الزوراء، اليوم الجمعة، تحضيراته استعداداً لمواجهة الجيش السوري في كأس الاتحاد الاسيوي، الاثنين المقبل.ومن المؤمل ان يسافر الفريق الى قطر، صباح غداً السبت، لملاقاة الجيش السوري في الجولة الثانية لكأس الاتحاد الاسيوي والتي يستضيفها ملعب العربي القطري يوم الاثنين القادم.يذكر ان فريق النوارس تعادل في مباراته الاولى امام العهد اللبناني بهدف لمثله.