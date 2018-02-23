الديلي تلغراف: صفقة سلاح مقابل بريطانية مسجونة في إيران



نشرت صحيفة "الديلي تلغراف" البريطانية، الجمعة، تقريرا حمل عنوان "إطلاق سراح البريطانية المسجونة في إيران مرتبط بالتوصل لتسوية بشأن صفقة سلاح‘".



ونقل التقرير عن عائلة البريطانية الإيرانية الأصل نزانين زغاري، التي حُكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات، قولها إن مصيرها مرتبط بالتوصل إلى تسوية بشأن فوائد على مبلغ 400 مليون جنيه استرليني دفعها شاه إيران لقاء صفقة أسلحة أبرمها مع الجانب البريطاني إلا أنه العقد ألغى بعد سقوط حكمه.



وأضافت الصحيفة أن " إيران تحاول استرجاع هذه الأموال منذ أن وضعتها بريطانيا في حساب مجمد في عام 2002، إلا أنه بسبب الاختلاف على الفوائد وقانونية دفع أموال لإيران على ضوء العقوبات التي كانت مفروضة عليها من قبل المجتمع الدولي أدى إلى تأخير حصول إيران على هذه الأموال. السومرية نيوز/ بغدادنشرت صحيفة "الديلي تلغراف" البريطانية، الجمعة، تقريرا حمل عنوان "إطلاق سراح البريطانية المسجونة في إيران مرتبط بالتوصل لتسوية بشأن صفقة سلاح‘".ونقل التقرير عن عائلة البريطانية الإيرانية الأصل نزانين زغاري، التي حُكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات، قولها إن مصيرها مرتبط بالتوصل إلى تسوية بشأن فوائد على مبلغ 400 مليون جنيه استرليني دفعها شاه إيران لقاء صفقة أسلحة أبرمها مع الجانب البريطاني إلا أنه العقد ألغى بعد سقوط حكمه.وأضافت الصحيفة أن " إيران تحاول استرجاع هذه الأموال منذ أن وضعتها بريطانيا في حساب مجمد في عام 2002، إلا أنه بسبب الاختلاف على الفوائد وقانونية دفع أموال لإيران على ضوء العقوبات التي كانت مفروضة عليها من قبل المجتمع الدولي أدى إلى تأخير حصول إيران على هذه الأموال. ونقل التقرير عن زوج زغاري، رديتشارد راديكلايف، قوله إن قاضيا إيرانيا أبلغ زوجته بأن الإفراج عنها مرتبط بدفع بريطانيا الفوائد.



وأضاف راديكلايف أن هذه هي المرة الأولى التي يعلم فيها بأن إطلاق سراح زوجته مرتبط بدفع هذه الفوائد.

ونقل التقرير عن زوج زغاري، رديتشارد راديكلايف، قوله إن قاضيا إيرانيا أبلغ زوجته بأن الإفراج عنها مرتبط بدفع بريطانيا الفوائد.وأضاف راديكلايف أن هذه هي المرة الأولى التي يعلم فيها بأن إطلاق سراح زوجته مرتبط بدفع هذه الفوائد.