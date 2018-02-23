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ضبط طائرة أمريكية مسيرة في مخبأ لـ "داعش" في الانبار
23 شباط 2018 - 10:35
أمن
--
2.4K
السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بمحافظة الأنبار، الجمعة، عن ضبط مخبأ لإحدى الطائرات بلا طيار تابع لتنظيم "داعش" شرقي المحافظة.
وقالت المديرية في بيان، إن الاستخبارات العسكرية بمحافظة الأنبار، تمكنت أثناء دورية لها من الوصول إلى مخبأ لإحدى الطائرات من دون طيار تابع لتنظيم "داعش" كانت مخفية في إحدى المناطق الزراعية بمنطقة الصقلاوية في الأنبار.
وقد اتضح أن هذه الطائرة مصنوعة في شركة "Textron Systems Aerosonde" الأمريكية وهي قادرة على حمل نحو 9 كيلوغرامات من الشحن، بينما يصل الارتفاع الأقصى لتحليقها نحو 4.5 كيلومترات.
وتم تزويد الجيش العراقي بهذه الطائرات للقيام بتحليقات المتابعة، وفيما بعد تمكن مقاتلو داعش من الاستيلاء على عدد منها. وفي الظروف العسكرية الصعبة اضطر "الإرهابيون" لإخفاء عتادهم في المخابئ.
المصدر :
روسيا اليوم
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التعليق عن طريق :
تفاصيل التعليق...
1 -
لم يستولي داعش على طائرات مسيرة اطلاقا
بل هكذا طائرات تباع حصريا للحكومة الامريكية. تسليح امريكي مباشر لداعش
23 - 02 - 2018
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