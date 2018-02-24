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ديالى تعلن حاجتها لـ 100 مليار دينار لتحسين منظومة مجاري بعقوبة
24 شباط 2018 - 16:34
اقتصاد واعمال
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السومرية نيوز/ بغداد
أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، اليوم السبت، عن حاجة قضاء بعقوبة لـ100 مليار دينار لتحسين منظومة مجاري تصريف مياه الامطار، فيما بين أن امكانيات المجلس متواضعة وغير قادرة على دعم مشاريع خدمية استراتيجية.
وقال الدايني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "بعقوبة، كبرى مدن ديالى، وتضم ما يزيد عن 35% من سكانها، تعاني فيها منظومة تصريف مياه الامطار من خلل كبير، وهي متقادمة جدا وهناك احياء كبيرة تخلو من وجود أي منظومة لتصريف المياه ناهيك عن ظاهرة العشوائيات السكنية المنتشرة في اغلب الاحياء".
وأضاف الدايني، أن "غرق بعقوبة في مواسم الشتاء سيتكرر وكل الحلول الموضوعة هي مؤقتة وهي لتقليل حجم الاضرار وليس لانهاء المشكلة بالاساس"، مؤكداً أن "بعقوبة تحتاج الى ميزانية مالية تقدر باكثر من 100 مليار دينار لتحسين منظومة مجاري تصريف مياه الامطار وانشاء اخرى على نحو تحمي الاحياء والازقة من تكرار ازمات الغرق".
وبين رئيس مجلس المحافظة، أن "الاكتظاظ السكاني في بعقوبة كبير وهذا ما ولد ضغطا غير طبيعي على البنى التحتية التي انشئت منذ سنوات طويلة ولم يجري تطويرها بما يتلائم مع الزيادة الحاصلة في عدد السكان"، لافتا الى أن "امكانيات مجلس ديالى متواضعة وهي غير قادرة على دعم مشاريع ستراتيجية في الخدمات وهي تنتظر ملف الدعم الحكومي والدولي في هذا الاطار".
وكانت عضو لجنة الخدمات في مجلس ديالى نجاة الطائي اكدت، في (16 شباط 2018)، أن خمسة احياء سكنية في بعقوبة كادت تغرق لولا تدخل خلية الازمة، فيما اشارت الى ان الامطار التي هبطت في ذلك اليوم هي الاعلى منذ ثلاث سنوات.
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