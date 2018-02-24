مصدر برلماني: جلسات البرلمان ستبدأ الاربعاء المقبل



أفاد مصدر برلماني، السبت، بأن مجلس النواب سيعاود جلساته الاربعاء المقبل.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جلسات مجلس النواب لهذا الاسبوع تبدأ يوم الاربعاء الموافق ٢٨ شباط ٢٠١٨".



وكان مجلس النواب قرر في جلسة تداولية عقدها، في (18 شباط 2018)، استئناف جلساته الثلاثاء من الاسبوع الحالي.

السومرية نيوز/ بغدادأفاد مصدر برلماني، السبت، بأن مجلس النواب سيعاود جلساته الاربعاء المقبل.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جلسات مجلس النواب لهذا الاسبوع تبدأ يوم الاربعاء الموافق ٢٨ شباط ٢٠١٨".وكان مجلس النواب قرر في جلسة تداولية عقدها، في (18 شباط 2018)، استئناف جلساته الثلاثاء من الاسبوع الحالي.