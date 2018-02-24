النفط تعلن انطلاق 100 طالب كوجبة أولى للدراسة في الاكاديمية العربية بمصر



أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، انطلاق البعثة الاولى من الطلبة العراقيين للدراسة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في مصر.



وقالت الوزارة في بيان صحافي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "برعاية وتوجيه وزير النفط جبار علي اللعيبي انطلقت، اليوم السبت، البعثة الاولى من الطلبة العراقيين للدراسة في الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية في جمهورية مصر العربية"، مشيرة الى أنه "ذلك يأتي ضمن بنود العقد الذي أبرمته شركة ناقلات النفط العراقية مع الشركة البحرية لنقل البترول". السومرية نيوز/ بغدادأعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، انطلاق البعثة الاولى من الطلبة العراقيين للدراسة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في مصر.وقالت الوزارة في بيان صحافي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "برعاية وتوجيه وزير النفط جبار علي اللعيبي انطلقت، اليوم السبت، البعثة الاولى من الطلبة العراقيين للدراسة في الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية في جمهورية مصر العربية"، مشيرة الى أنه "ذلك يأتي ضمن بنود العقد الذي أبرمته شركة ناقلات النفط العراقية مع الشركة البحرية لنقل البترول". وأضافت الوزارة، أن "البعثة الاولى تضم 100 طالب من مختلف المحافظات العراقية من اصل 700 طالب سيتم ارسالهم كبعثات لاحقة"، مبينة أن "مدة الدراسة في الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية، اربع سنوات للحصول على شهادة ضابط بحري (ملاحة) ومهندس بحري ثالث".



وبينت الوزارة، أن "المتخرجين سيتم تدريبهم وتشغيلهم على متن اسطول الناقلات العراقية المزمع انشاؤه في السنوات المقبلة"، لافتا الى أن "الدراسة ستكون على نفقة الشركة العربية البحرية لنقل البترول بحسب ما نص عليه العقد المبرم معها في العام الماضي".



يذكر أن الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية تم تأسيسها من قبل جامعة الدول العربية في عام 1972.

وأضافت الوزارة، أن "البعثة الاولى تضم 100 طالب من مختلف المحافظات العراقية من اصل 700 طالب سيتم ارسالهم كبعثات لاحقة"، مبينة أن "مدة الدراسة في الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية، اربع سنوات للحصول على شهادة ضابط بحري (ملاحة) ومهندس بحري ثالث".وبينت الوزارة، أن "المتخرجين سيتم تدريبهم وتشغيلهم على متن اسطول الناقلات العراقية المزمع انشاؤه في السنوات المقبلة"، لافتا الى أن "الدراسة ستكون على نفقة الشركة العربية البحرية لنقل البترول بحسب ما نص عليه العقد المبرم معها في العام الماضي".يذكر أن الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية تم تأسيسها من قبل جامعة الدول العربية في عام 1972.