نادي النجف يضم محترفاً مالياً لصفوف الفريق



أعلن نادي النجف، السبت، تعاقده مع المحترف المالي تراوري للدفاع عن الوان الفريق خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري الممتاز.



وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنادي، إن "المحترف المالي تراوري وقع على كشوفات الغزلان قادماً من اولمبيك مدنين التونسي".



يذكر ان تراوري هو ثالث لاعب ينضم لصفوف النجف في الانتقالات الشتوية الحالية بعد اللاعب محمد النومي والمحترف السوري محمد حمدكو.



السومرية نيوز/ بغدادأعلن نادي النجف، السبت، تعاقده مع المحترف المالي تراوري للدفاع عن الوان الفريق خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري الممتاز.وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنادي، إن "المحترف المالي تراوري وقع على كشوفات الغزلان قادماً من اولمبيك مدنين التونسي".يذكر ان تراوري هو ثالث لاعب ينضم لصفوف النجف في الانتقالات الشتوية الحالية بعد اللاعب محمد النومي والمحترف السوري محمد حمدكو.