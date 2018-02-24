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اعتقال مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة في منفذ الشيب

24 شباط 2018 - 17:41

الشارع العراقي

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اعتقال مسافر ايراني...
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السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت مديرية منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان، اليوم السبت، عن اعتقال مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة.

وقال معاون مدير منفذ الشيب العقيد ادريس جمعة الكروي في بيان صحفي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "تم، صباح اليوم، القاء القبض على مسافر ايراني وبحوزته 1 كيلو غرام من مادة الترياك المخدرة".

واضاف الكروي، أنه "تم احالته الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

يذكر أن مديرية المنافذ الحدودية التابعة لوزارة الداخلية تعلن بين فترة وأخرى عن ضبط مواد مخدرة وسيارات مستوردة بوصولات مزورة وأدوية منتهية الصلاحية، فضلا عن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري

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