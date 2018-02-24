نصرالله: أميركا والسعودية تترقبان نتائج حزب الله في الانتخابات المقبلة



اعتبر امين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة والسعودية تترقبان نتائج الحزب في الانتخابات المقبلة.



وقال نصر الله في كلمة له تابعتها السومرية نيوز، إن "حزب الله لا يشتري الأصوات بالمال ويحرّم شراء الأصوات الانتخابية".



وأضاف أن "أميركا والسعودية تترقبان نتائج حزب الله في الانتخابات المقبلة"، مشيراً الى أنه "لا مشكلة في وجود وجهات نظر متنوعة حول موضوع الانتخابات".



السومرية نيوز/ بغداداعتبر امين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة والسعودية تترقبان نتائج الحزب في الانتخابات المقبلة.وقال نصر الله في كلمة له تابعتها السومرية نيوز، إن "حزب الله لا يشتري الأصوات بالمال ويحرّم شراء الأصوات الانتخابية".وأضاف أن "أميركا والسعودية تترقبان نتائج حزب الله في الانتخابات المقبلة"، مشيراً الى أنه "لا مشكلة في وجود وجهات نظر متنوعة حول موضوع الانتخابات".