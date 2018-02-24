قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة استهدفت معسكراً جنوبي اليمن



سقط عدد من الاشخاص بين قتيل وجريح، مساء السبت، بتفجير سيارة مفخخة استهدف معسكراً في عدن جنوبي اليمن.



وقال وسائل إعلام يمنية، إن "قتلى وجرحى سقطوا إثر تفجير سيارة مفخخة استهدف معسكرا لقوات مكافحة الإرهاب في منطقة غولدمور بعدن"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.



السومرية نيوز/ بغدادسقط عدد من الاشخاص بين قتيل وجريح، مساء السبت، بتفجير سيارة مفخخة استهدف معسكراً في عدن جنوبي اليمن.وقال وسائل إعلام يمنية، إن "قتلى وجرحى سقطوا إثر تفجير سيارة مفخخة استهدف معسكرا لقوات مكافحة الإرهاب في منطقة غولدمور بعدن"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.