الرد السريع تنفي انسحاب عناصرها شرق صلاح الدين



نفت فرقة الرد السريع، اليوم السبت، انسحاب عناصرها من قاطع مسؤوليتها شرق صلاح الدين.



وقال الناطق الرسمي باسم فرقة الرد السريع في بيان صحفي مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "فرقة الرد السريع لم تنسحب من قاطع المسؤولية ومستمرة عناصرها بالواجب في شرق صلاح الدين".



وكان النائب عن محافظة كركوك شاخوان عبدالله اكد، اليوم السبت، وجود صور واثباتات على انسحاب القوات الأمنية من كركوك والطوز، مبينا ان انسحاب تلك القوات يعني عودة "داعش" للسيطرة على المناطق المذكورة.

السومرية نيوز/ بغدادنفت فرقة الرد السريع، اليوم السبت، انسحاب عناصرها من قاطع مسؤوليتها شرق صلاح الدين.وقال الناطق الرسمي باسم فرقة الرد السريع في بيان صحفي مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "فرقة الرد السريع لم تنسحب من قاطع المسؤولية ومستمرة عناصرها بالواجب في شرق صلاح الدين".وكان النائب عن محافظة كركوك شاخوان عبدالله اكد، اليوم السبت، وجود صور واثباتات على انسحاب القوات الأمنية من كركوك والطوز، مبينا ان انسحاب تلك القوات يعني عودة "داعش" للسيطرة على المناطق المذكورة.