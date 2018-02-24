ترقبوا بعد قليل.. المساري ضيف برنامج "مطبخ سياسي" من السومرية



تبث قناة السومرية الفضائية، بعد قليل حلقة جديدة من برنامج "مطبخ سياسي".



وضيف حلقة اليوم، الأمين العام لحزب الحق الوطني احمد المساري.



وبرنامج "مطبخ سياسي" هو برنامج سياسي واجتماعي تبثه السومرية مساء كل سبت بعد التاسعة والنصف، يطرح اهم الاسئلة التي تعنى الشارع العراقي على المسؤولين وصنّاع القرار وقادة الاحزاب والتيارات الجماهيرية والمؤثرة، بطريقة مميزة عبر مزج السياسة المعقدة بالاسلوب العفوي الذي يعطي بالمقابل فرصة الاجابة باريحية دون الشعور بالحرج او الاستهداف.



السومرية نيوز/ بغدادتبث قناة السومرية الفضائية، بعد قليل حلقة جديدة من برنامج "مطبخ سياسي".وضيف حلقة اليوم، الأمين العام لحزب الحق الوطني احمد المساري.وبرنامج "مطبخ سياسي" هو برنامج سياسي واجتماعي تبثه السومرية مساء كل سبت بعد التاسعة والنصف، يطرح اهم الاسئلة التي تعنى الشارع العراقي على المسؤولين وصنّاع القرار وقادة الاحزاب والتيارات الجماهيرية والمؤثرة، بطريقة مميزة عبر مزج السياسة المعقدة بالاسلوب العفوي الذي يعطي بالمقابل فرصة الاجابة باريحية دون الشعور بالحرج او الاستهداف.