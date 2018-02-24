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إصابة مدني بجروح بتفجير عبوة ناسفة أمام داره وسط البصرة
24 شباط 2018 - 19:06
أمن
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السومرية نيوز/ البصرة
أفاد مصدر أمني في البصرة، اليوم السبت، بأن مدنياً أصيب بجروح بانفجار عبوة ناسفة أمام داره وسط المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عبوة ناسفة وضعها مجهولون أمام دار سكنية في حي الأحرار الواقع ضمن مركز المحافظة انفجرت، مساء اليوم، مما اسفر عن إصابة صاحب الدار وإلحاق أضرار مادية بالدار".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الانفجار والتعرف على هوية منفذيه".
وشهدت مناطق متفرقة من محافظة البصرة خلال الأيام الماضية عمليات دهم وتفتيش تهدف الى تعزيز الأمن وفرض النظام في المحافظة التي تواجه مشاكل أمنية، من أبرزها كثرة النزاعات العشائرية المسلحة، وتكرار حالات تفجير عبوات صوتية على دور سكنية ومقاه شبابية، وانتشار تجارة المخدرات.
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