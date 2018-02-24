هزة ارضية أخرى تضرب ناحية حدودية مع ايران



أعلن مسؤول محلي في ديالى، مساء السبت، بأن هزة ارضية خفيفة ضربت ناحية حدودية مع ايران شرق المحافظة.



وقال عضو مجلس ناحية مندلي حيدر المندلاوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هزة ارضية خفيفة ضربت، مساء اليوم، ناحية مندلي وخاصة المناطق القريبة من الحدود العراقية – الايرانية".



وأضاف المندلاوي، أن "الهزة شعر بها اغلب سكان مندلي والمناطق القريبة منها دون اي خسائر".



وكان رئيس مجلس ناحية المنصورية في محافظة ديالى راغب العنبكي أعلن، مساء اليوم السبت، بان هزة ارضية ضربت مركز الناحية وقراها دون اي خسائر بشرية. السومرية نيوز/ ديالىأعلن مسؤول محلي في ديالى، مساء السبت، بأن هزة ارضية خفيفة ضربت ناحية حدودية مع ايران شرق المحافظة.وقال عضو مجلس ناحية مندلي حيدر المندلاوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هزة ارضية خفيفة ضربت، مساء اليوم، ناحية مندلي وخاصة المناطق القريبة من الحدود العراقية – الايرانية".وأضاف المندلاوي، أن "الهزة شعر بها اغلب سكان مندلي والمناطق القريبة منها دون اي خسائر".وكان رئيس مجلس ناحية المنصورية في محافظة ديالى راغب العنبكي أعلن، مساء اليوم السبت، بان هزة ارضية ضربت مركز الناحية وقراها دون اي خسائر بشرية.