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ريال مدريد يهزم آلافيس برباعية ويحقق رقماً قياسياً جديداً
24 شباط 2018 - 20:04
رياضة
--
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السومرية نيوز/ بغداد
حقق ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، رقمًا قياسيًا جديدًا خلال مباراته التي اقيمت مع نادي ديبورتيفو ألافيس على ملعب "سانتياجو برنابيو"، والتي انتهت بنتيجة 4-0 للملكي، في إطار الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.
وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن "ريال مدريد بعد الهدف الأول لكريستيانو رونالدو، أصبح أول فريق إسباني يسجل 100 هدف في كل المسابقات خلال الموسم الجاري".
واشارت الشبكة الى، أن "الملكي أنهى المباراة بفوزه 4-0 ليحقق 103 أهداف".
من جانبه، ذكر حساب "ميستر شيب" الإسباني، أن "كريستيانو رونالدو سجل 28 هدفًا في 31 مباراة بمعدل هدف كل 85 دقيقة".
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الفريق الملكي للنقطة 51 وظل في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد ديبورتيفو آلافيس عند النقطة 28 في المرز الـ 16.
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