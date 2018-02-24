مصدر: غلق خمسة مراكز للمساج في المنصور واعتقال اصحابها



أفاد مصدر في وزارة الداخلية، اليوم السبت، بغلق خمسة مراكز للمساج في المنصور غربي بغداد واعتقال اصحابها.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من استخبارات الداخلية اغلقت، مساء اليوم، خمسة مراكز للمساج في المنصور واعتقال اصحابها".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الغلق جاء لكونها غير مجازة ومخالفة للشروط".



السومرية نيوز/ بغدادأفاد مصدر في وزارة الداخلية، اليوم السبت، بغلق خمسة مراكز للمساج في المنصور غربي بغداد واعتقال اصحابها.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من استخبارات الداخلية اغلقت، مساء اليوم، خمسة مراكز للمساج في المنصور واعتقال اصحابها".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الغلق جاء لكونها غير مجازة ومخالفة للشروط".