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نائب عن الأنبار يطالب وزارة الهجرة بصرف منحة العودة لسكان المحافظة

24 شباط 2018 - 21:25

الشارع العراقي

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نائب عن الأنبار...
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السومرية نيوز/ الانبار
طالب عضو مجلس النواب عن الانبار عادل المحلاوي، السبت، وزارة الهجرة والمهجرين بصرف منحة العودة للأسر العائدة من سكان المحافظة.

وقال المحلاوي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "غالبية سكان محافظة الأنبار النازحين عادوا الى مناطقهم المحررة في جميع مدن المحافظة"، مؤكداً أن "ذلك جاء بعد ان مسكت القوات الأمنية والعشائر تلك المناطق".

وأضاف المحلاوي، أن "اغلب النازحين العائدين لمناطقهم المحررة بالأنبار تعرضت ممتلكاتهم الى تخريب من قبل داعش والعمليات العسكرية وهم بحاجة الى أموال وتعويضات لمساعدتهم في ترميم منازلهم وتوفير لقمة العيش لهم فيها".
ولفت المحلاوي، الى أن "الحكومة وقانون 20 لم ينصفا المحافظات المنكوبة ولحد الان لم تعوض ممتلكات المواطنين وما يجري الان في عملية التعويض ضحك على الذقون"، مشيرا الى أن "أعداد قليلة من المواطنين بالأنبار استلمت مبالغ التعويضات من نسبة الاضرار لا تساوي نسبة 5%".

وتابع المحلاوي، "حتى الان لم تطلق وزارة الهجرة والمهجرين منحة العودة للأسر العائدة لمناطقهم المحررة في الأنبار"، مطالبا إياها بـ"صرف منحة العودة لسكان الانبار لغرض التخفيف عن معاناتهم والمساهمة بدعم عودة الاستقرار للمدن المحررة".

المصدر :

السومرية نيوز

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