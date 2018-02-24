موارد ديالى: خزين بحيرة حمرين زاد نحو 400 مليون م مكعب



أكدت مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى، مساء السبت، بأن خزين بحيرة حمرين زاد نحو 400 مليون متر مكعب خلال الاسبوع من الامطار الغزيرة.



وقال مدير موارد ديالى مهند المعموري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خزين بحيرة حمرين (55كم شمال شرق بعقوبة) زاد نحو 400 مليون متر مكعب خلال اسبوع من الامطار الغزيرة التي هطلت على مناطق واسعة من ديالى".



واضاف المعموري، أن "خزين بحيرة حمرين بالوقت الراهن بلغ مليارا و100 مليون متر مكعب وهو بازدياد مستمر"، لافتا الى أن "معدل تدفق السيول والانهر نحو البحيرة يبلغ 400 م مكعب/ ثانية حاليا". السومرية نيوز/ ديالىأكدت مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى، مساء السبت، بأن خزين بحيرة حمرين زاد نحو 400 مليون متر مكعب خلال الاسبوع من الامطار الغزيرة.وقال مدير موارد ديالى مهند المعموري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خزين بحيرة حمرين (55كم شمال شرق بعقوبة) زاد نحو 400 مليون متر مكعب خلال اسبوع من الامطار الغزيرة التي هطلت على مناطق واسعة من ديالى".واضاف المعموري، أن "خزين بحيرة حمرين بالوقت الراهن بلغ مليارا و100 مليون متر مكعب وهو بازدياد مستمر"، لافتا الى أن "معدل تدفق السيول والانهر نحو البحيرة يبلغ 400 م مكعب/ ثانية حاليا".