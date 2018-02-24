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مركز الاعلام الامني يعلن تدمير كهف تابع لـ"داعش" بالانبار من قبل الطيران الدولي

24 شباط 2018 - 22:09

أمن

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مركز الاعلام الامني...
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السومرية نيوز/ بغداد
اعلن مركز الاعلام الامني، السبت، عن العثور على مضافة تابعة لـ"داعش" في الانبار، فيما اشار الى ان طيران التحالف الدولي دمر كهفا في المحافظة.

وقال المركز في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة عن وجود مضافة لعصابات داعش الإرهابية جنوب قاعدة الاسد باتجاه كبيسة في منطقة جبلية تحيط بها الموانع".

واضاف انه "تم توجيه قوة من لواء المشاة 29 وبعد تطويق المكان وتفتيشه تم العثور على ٢٠ عبوة ناسفة و ١٠٠ حزام ناسف و ١٠٠٠ سبحة تفجير و ١٠٠٠ قداحة و١٥٠ عبوة قفاز و ٦٠ عبوة لاصقة ودراجتين ناريتين و ٨ براميل وقود و ١٠ جلكانات سي فور ومواد اخرى وملابس لعصابات داعش".
وتابع المركز ان "القوة ذاتها عثرت على كهف (مغارة)"، مشيرا الى انه "جرى التنسيق مع طيران التحالف الدولي وتم تدمير الكهف بالكامل".

يذكر ان القوات الامنية تعثر بين فترة واخرى على مضافات وانفاق تابعة لتنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من البلاد، حيث تتم تدمير تلك المضافات والانفاق بشكل كامل.

المصدر :

السومرية نيوز

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