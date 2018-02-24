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مقتل واصابة ثلاثة بهجوم مسلح استهدف بئرا نفطيا لحقل خباز غرب كركوك

24 شباط 2018 - 23:25

أمن

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مقتل واصابة ثلاثة...
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السومرية نيوز/ كركوك
افاد مصدر امني في محافظة كركوك، السبت، بأن ثلاثة من عناصر شرطة حماية النفط سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم مسلح استهدف بئرا نفطيا غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مسلحين هاجموا نقاط حراسة شرطة النفط في البئر رقم ٤٣ بقرية ادريس خباز - التابع لحقل خبازة النفطي في ناحية الملتقى (٣٥ كم جنوب غربي كركوك)، مما أدى الى مقتل عنصرين من شرطة النفط وإصابة ثالث".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "قوة امنية نقلت الجثث للطب العدلي والمصاب الى مستشفى قريب للعلاج".
وتقع حقول خباز النفطية جنوب غربي كركوك، وتعرضت الابار فيها الى اضرار بعد محاولة تنظيم "داعش" السيطرة عليها قبل ثلاثة سنوات، ولا زالت الحقول النفطية غير عاملة وتنتج بحدود ٢٥ الف برميل يومياً.

المصدر :

السومرية نيوز

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