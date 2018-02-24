بالصور.. تخريب ملعب لكرة القدم وسط ميسان



اقدم مجهولون، على تخريب ملعب خماسي لكرة القدم وسط ميسان.



وبحسب صور حصلت السومرية نيوز، عليها فأن هؤلاء قاموا بتخريب السياج الخارجي للملعب الذي يقع في حي النداء وارضيته.











السومرية نيوز/ ميساناقدم مجهولون، على تخريب ملعب خماسي لكرة القدم وسط ميسان.وبحسب صور حصلت السومرية نيوز، عليها فأن هؤلاء قاموا بتخريب السياج الخارجي للملعب الذي يقع في حي النداء وارضيته.

