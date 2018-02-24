.
Live TV Search
|
|
Alsumaria

رئيسية

برامج

اخبار

أبراج

فيديو

ما ضبطته الاستخبارات العسكرية في صحراء الانبار

25 شباط 2018 - 00:30

أمن

Alsumaria News Details Back
ما ضبطته...
CloseMe

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، عن ضبط 100 حزام ناسف في مستودع لـ"داعش" غربي الانبار.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "المديرية وبمنهجها التعرضي الفعال للبحث عن أماكن مستودعات ومخازن ومضافات عصابات داعش الارهابية، وبعملية استباقية نوعية اعتمدت على المعلومة الاستخبارية الدقيقة والتحرك السريع نحو الهدف تمكن ابطال الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع ابطال اللواء 29 من الفرقة ذاتها من ضبط واحداَ من أهم مستودعات الدواعش على شكل مضافة في احد الانفاق بصحراء عيت بين منطقتي هيت والبغدادي بمحافظة الانبار".
واضافت المديرية انها "عثرت بداخلها على 100 حزام ناسف معد للتفجير، و1000 كبسولة تفجير، و1000 سبحة تفجير، و150 لغم vs50، و25 عبوة ناسفة، و 6 برميل وقود، و2 دراجة نارية، و1 دريل همر، وحقائب ومجموعة ملابس خاصة بالدواعش"، مبينة انه "تم تدمير المضافة وما احتوته من قبل هندسة ميدان الفرقة السابعة".

يذكر ان القوات الامنية تعثر بين فترة واخرى على مضافات وانفاق تابعة لتنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من البلاد، حيث تتم تدمير تلك المضافات والانفاق بشكل كامل.

المصدر :

السومرية نيوز

0 0 0 3 1
التعليق عن طريق :
1 - المهم
المهم ليس فقط في العثور على أكداس ومخابىء ومضافات داعش وتدميرها وهذا بحد ذاته إنجاز أمني مهم ولكن الأهم ان يجري التحقيق لمعرفة مصدر هذه الأسلحة ومن هم الأفراد التي نقلوها وهل تم ايصالها من داخل العراق ام من خارجه...شكرًا للقوات الأمنية والعسكرية للدفاع عن ارواح العراقيين بمختلف اطيافهم.
24 - 02 - 2018

آخر الأخبار

الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر

14:08

26 شباط 2018

الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر

بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

13:33

26 شباط 2018

بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

تقارير خاصة

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

23 شباط 2018

3232 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

23 شباط 2018

6390 مشاهدة

آخر الفيديوهات

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١
معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

آخر الإنفوغراف

بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018

بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

أخبار المحافظات

حمل تطبيق
السومرية الآن
Google Play

جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018

Website by Softimpact