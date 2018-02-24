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قطار انتصارات برشلونة يدهس جيرونا بسداسية

25 شباط 2018 - 00:36

رياضة

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قطار انتصارات...
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السومرية نيوز/ بغداد
عزز برشلونة موقعه في صدارة الليغا، بفوزه على ضيفه جيرونا بستة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو ضمن الأسبوع الـ 25 من البطولة، اليوم السبت.

وباغت الضيوف أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق اللاعب كريستيان بورتوغيس، قبل ان يعدل لويس سواريز النتيجة بعد دقيقتين فقط، ليسجل ليونيل ميسي هدفين في الدقيقتين 30 و36، ثم عاد سواريز ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 44، قبل ان يسجل فيليب كوتينهو الهدف الخامس في الدقيقة 66 وبعد 10 دقائق اختتم سواريز مهرجان أهداف البارسا، لتنتهي المواجهة بسداسية لهدف.
وحقق برشلونة رقماً تأريخياً بهذا الفوز، بعدم تلقيه الهزيمة في 32 مباراة متتالية في الليغا.

وقال الحساب الرسمي للدوري الإسباني (لا ليجا) عبر "تويتر"، إن ليونيل ميسي أصبح أكثر لاعب صنع أهدافًا في الليغا برصيد 148 تمريرة حاسمة.

وبهذا الفوز عزز برشلونة صدارته برصيد 65 نقطة، فيما تجمد رصيد جيرونا عند النقطة 34 في المركز التاسع.

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