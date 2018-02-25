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تفجير انتحاري قرب احد مقرات الحشد الشعبي وسط كركوك

25 شباط 2018 - 08:10

أمن

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تفجير انتحاري قرب...
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السومرية نيوز/ كركوك
افاد مصدر في شرطة محافظة كركوك، الاحد، بأن تفجيرا انتحاريا وقع قرب احد مقرات الحشد الشعبي وسط المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه صباح اليوم، قرب احد مقرات الحشد الشعبي في شارع المحافظة وسط كركوك، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، واتخذت اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ".

‏يذكر ان محافظة كركوك (٢٥٥ كم شمال بغداد)، تشهد هجمات بين فترة واخرى تطال مدنيين وعناصر الاجهزة الامنية، حيث تعمل القوات الامنية على احباط تلك الهجمات واعتقال منفذيها.

المصدر :

السومرية نيوز

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التعليق عن طريق :
2 - انتحاري
مفجر نفسه بل فجروه اخوة زينب واذا تحبون الفديو عندي
25 - 02 - 2018
1 - حرام
حرام
25 - 02 - 2018

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