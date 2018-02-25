

افاد مصدر امني في محافظة الأنبار، الاحد، بأن القوات الأمنية تقوم بحملة امنية للبحث عن مطلوبين في الفلوجة.



وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز، أن "قوات الجيش والشرطة بدأت صباح اليوم، بحملة امنية واسعة في احياء متفرقة من مدينة الفلوجة للبحث عن مطلوبين بالمدينة".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحملة تشمل تفتيش الدور وتدقيق معلومات الأشخاص والقاء القبض على بعض المطلوبين للقضاء".



يذكر أن مدينة الفلوجة تسيطر عليها القوات الأمنية بعد تحريرها من "داعش" منتصف عام 2016، فيما تقوم تلك القوات بين الحين والأخر بممارسات امنية في المدينة. السومرية نيوز/ الانبارافاد مصدر امني في محافظة الأنبار، الاحد، بأن القوات الأمنية تقوم بحملة امنية للبحث عن مطلوبين في الفلوجة.وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز، أن "قوات الجيش والشرطة بدأت صباح اليوم، بحملة امنية واسعة في احياء متفرقة من مدينة الفلوجة للبحث عن مطلوبين بالمدينة".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحملة تشمل تفتيش الدور وتدقيق معلومات الأشخاص والقاء القبض على بعض المطلوبين للقضاء".يذكر أن مدينة الفلوجة تسيطر عليها القوات الأمنية بعد تحريرها من "داعش" منتصف عام 2016، فيما تقوم تلك القوات بين الحين والأخر بممارسات امنية في المدينة.