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رئيس البرلمان يصل الى الدوحة

25 شباط 2018 - 08:39

سياسة

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رئيس البرلمان يصل...
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السومرية نيوز/ بغداد
اعلن مكتب رئيس البرلمان سليم الجبوري، الاحد، ان الاخير وصل الى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية.

وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وصل، صباح اليوم، الى العاصمة القطرية الدوحة تلبية لدعوة رسمية".

واضاف المكتب ان "الجبوري سيلتقي بامير دولة قطر وعدد من المسؤولين القطريين، للتباحث حول مستجدات الاوضاع في المنطقة، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".

يذكر ان رئيس البرلمان سليم الجبوري زار في (4 حزيران 2017)، دولة قطر على رأس وفد نيابي، وتباحث مع المسؤولين فيها العلاقات الثنائية بين البلدين والاوضاع التي تشهدها المنطقة.

المصدر :

السومرية نيوز

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