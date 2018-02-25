صورة لقمر صناعي إسرائيلي يرصد مقاتلات "سو-57" المتطورة بقاعدة في سوريا



ذكرت مصادر إسرائيلية أن قمرا اصطناعيا إسرائيليا التقط صورا لمقاتلات "سو-57" الروسية المتطورة من الجيل الخامس وهي جاثمة على مدرجات قاعدة حميميم في سوريا.



وكتبت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "الشركة التي تخدم هذا القمر الاصطناعي رصدت في 23 شباط الجاري، طائرتين حربتين من طراز "سو-57" في قاعدة حميميم"، مؤكدة أن "هذه هي أول صور تؤكد وصول هذه المقاتلات إلى سوريا".



ونقلت الصحيفة عن المخابرات الإسرائيلية أن "هذه المقاتلات الحديثة لم تستخدم بشكل كامل حتى الآن"، مشيرة إلى أن "سوريا على الأرجح ستصبح ساحة لتشغيلها الأولي". السومرية نيوز/ بغدادذكرت مصادر إسرائيلية أن قمرا اصطناعيا إسرائيليا التقط صورا لمقاتلات "سو-57" الروسية المتطورة من الجيل الخامس وهي جاثمة على مدرجات قاعدة حميميم في سوريا.وكتبت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "الشركة التي تخدم هذا القمر الاصطناعي رصدت في 23 شباط الجاري، طائرتين حربتين من طراز "سو-57" في قاعدة حميميم"، مؤكدة أن "هذه هي أول صور تؤكد وصول هذه المقاتلات إلى سوريا".ونقلت الصحيفة عن المخابرات الإسرائيلية أن "هذه المقاتلات الحديثة لم تستخدم بشكل كامل حتى الآن"، مشيرة إلى أن "سوريا على الأرجح ستصبح ساحة لتشغيلها الأولي". وقالت وسائل إعلام روسية في وقت سابق من هذا الشهر إن روسيا أرسلت 4 مقاتلات "سو-57" وهي أول مقاتلات من الجيل الخامس إلى قاعدة حميميم في سوريا.







وقالت وسائل إعلام روسية في وقت سابق من هذا الشهر إن روسيا أرسلت 4 مقاتلات "سو-57" وهي أول مقاتلات من الجيل الخامس إلى قاعدة حميميم في سوريا.