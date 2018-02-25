في ألمانيا.. رجل يجمد جثة 10 أعوام ليستفيد من المعاش



أقر أحد الأشخاص أمام محكمة في ألمانيا بجريمة اخفاء جثة بعد تقطيعها قبل نحو 10 أعوام ليستفيد من معاشه الضخم.



وقال المتهم (56 عاما) أمام محكمة الولاية في برلين، "لقد أذنبت حقا، لكنني لم أقتل الضحية".



وأضاف قائلا "لقد كان ميتا بالفعل حين عثرت عليه داخل مسكنه"، معترفا بأنه قام حقا بتقطيع الجثة وإخفائها.



هذا وأوضح أنه اشترى ثلاجة تجميد للحفاظ على الجثة، موضحا "نظرا لأن الجثة كانت كبيرة الحجم فقد قمت بتقطيعها ووضعها في ثلاجة التجميد".



وتابع "لم أظن أن يستمر الأمر كل هذا الوقت"، لافتا إلى أنه حين قبض عليه في 2017 شعر بأنه "قد تحرر". السومرية نيوز/ بغدادأقر أحد الأشخاص أمام محكمة في ألمانيا بجريمة اخفاء جثة بعد تقطيعها قبل نحو 10 أعوام ليستفيد من معاشه الضخم.وقال المتهم (56 عاما) أمام محكمة الولاية في برلين، "لقد أذنبت حقا، لكنني لم أقتل الضحية".وأضاف قائلا "لقد كان ميتا بالفعل حين عثرت عليه داخل مسكنه"، معترفا بأنه قام حقا بتقطيع الجثة وإخفائها.هذا وأوضح أنه اشترى ثلاجة تجميد للحفاظ على الجثة، موضحا "نظرا لأن الجثة كانت كبيرة الحجم فقد قمت بتقطيعها ووضعها في ثلاجة التجميد".وتابع "لم أظن أن يستمر الأمر كل هذا الوقت"، لافتا إلى أنه حين قبض عليه في 2017 شعر بأنه "قد تحرر". تجدر الإشارة إلى أن الجثة المقطعة بقيت عشرة أعوام داخل ثلاجة تجميد بمسكنه الواقع بحي برينتسلاور بيرغ.



تجدر الإشارة إلى أن الجثة المقطعة بقيت عشرة أعوام داخل ثلاجة تجميد بمسكنه الواقع بحي برينتسلاور بيرغ.