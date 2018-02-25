مخمور يقتل 9 أطفال في الهند



اعلنت الشرطة الهندية، إن 9 أطفال قتلوا وأصيب 10 آخرون بجروح عندما قام سائق ثمل بدهسهم في ولاية بيهار شرق البلاد.



وأوضحت الشرطة أن "الحادث وقع لدى خروج الأطفال من مدرستهم"، مضيفة أن "بعض الجرحى في حالة خطرة".



وقال رئيس شرطة مقاطعة مظفربور فيفيك كومار، إن "الطلاب كانوا يغادرون المدرسة بعد انتهاء الدوام المدرسي عندما فقد سائق السيارة الرياضية المسرعة السيطرة عليها، واصطدم بمبنى المدرسة".



ومايزال البحث جاريا عن السائق الذي لاذ بالفرار من المكان عقب الحادث مباشرة.



السومرية نيوز/ بغداداعلنت الشرطة الهندية، إن 9 أطفال قتلوا وأصيب 10 آخرون بجروح عندما قام سائق ثمل بدهسهم في ولاية بيهار شرق البلاد.وأوضحت الشرطة أن "الحادث وقع لدى خروج الأطفال من مدرستهم"، مضيفة أن "بعض الجرحى في حالة خطرة".وقال رئيس شرطة مقاطعة مظفربور فيفيك كومار، إن "الطلاب كانوا يغادرون المدرسة بعد انتهاء الدوام المدرسي عندما فقد سائق السيارة الرياضية المسرعة السيطرة عليها، واصطدم بمبنى المدرسة".ومايزال البحث جاريا عن السائق الذي لاذ بالفرار من المكان عقب الحادث مباشرة.